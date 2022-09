I crociati... che non combattono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I crociati... che non combattono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LEGAMENTI

Significato/Curiosita : I crociati... che non combattono

Chiesa riunificata. il successo iniziale della crociata permise di istituire i primi quattro stati crociati: la contea di edessa, il principato di antiochia...

Legamento gastroepatico. i legamenti crociati sono fasci fibrosi dell'articolazione del ginocchio tra loro incrociati; i legamenti gialli sono robusti fasci... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

