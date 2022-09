Si consuma prima di mangiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si consuma prima di mangiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APERITIVO

Significato/Curiosita : Si consuma prima di mangiare

aperitivo era consumato già nella roma antica, il mulsum a base di vino e miele. l'etimologia del termine non lascia dubbi: viene definito aperitivo,... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

