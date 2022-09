Congiungersi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Congiungersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Congiungersi

Porta collina delle mura serviane, di uscire dal circuito cittadino per congiungersi alla via salaria vetus e proseguire verso la sabina e, più oltre, fino...

Sono condannati a vivere nella miseria, i diritti dell'uomo sono violati. unirsi per farli rispettare è un dovere sacro. altri progetti wikimedia commons...