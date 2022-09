Lo si fa col foglio che poi diventerà una lettera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si fa col foglio che poi diventerà una lettera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMBUSTARE

Significato/Curiosita : Lo si fa col foglio che poi diventera una lettera

Altre definizioni con foglio; diventerà; lettera; Mettere il foglio scritto nel plico della lettera; Bosco di un diffuso aghifoglio ; Piantagioni di trifoglio ; Levigare con un foglio abrasivo; diventerà vino; diventerà ragazzo e poi adulto; diventerà una woman; diventerà colonnello; Mettere il foglio scritto nel plico della lettera ; Elias __, premio Nobel per la lettera tura nel 1981; L Hemingway premio Nobel per la lettera tura; Il lettera to delle antiche civiltà; Cerca nelle Definizioni