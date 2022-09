Cilindri di combustibile derivato dai rifiuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cilindri di combustibile derivato dai rifiuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ECOBALLE

Significato/Curiosita : Cilindri di combustibile derivato dai rifiuti

Categorie predominanti di rifiuto inceneribili e sono definite come combustibile solido secondario, cioè: rifiuti solidi urbani (rsu) rifiuti speciali a queste...

Rispettato: partita rimozione ecoballe, in tvoggi salerno, 30 maggio 2016. url consultato il 6 marzo 2019. ^ ecoballe, gare in corso: è lotta contro... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

