Chi porta la fiamma olimpica - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : TEDOFORO

la fiamma olimpica, o fuoco olimpico, è portata dalla torcia olimpica (chiamata anche fiaccola) e brucia durante lo svolgimento dei giochi olimpici nel...

Il tedoforo (da teda, fiaccola cerimoniale), nella tradizione dei giochi olimpici è la persona che reca la fiaccola accesa con la fiamma. la tradizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con porta; fiamma; olimpica; I componenti della staffetta che reca la fiaccola olimpica ; Quella olimpica viene portata dalla Grecia; Una specialità olimpica ; Porta in mano la fiamma olimpica ;