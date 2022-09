Chi insegna a scuola o all università - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi insegna a scuola o all università. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DOCENTE

Significato/Curiosita : Chi insegna a scuola o all universita

Preesistente sede universitaria (bologna). essa dispone inoltre di una scuola superiore, la scuola galileiana di studi superiori, nonché di una rete di strutture...

Contiene il lemma di dizionario «docente» wikimedia commons contiene immagini o altri file sul docente (it, de, fr) docente, su hls-dhs-dss.ch, dizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con insegna; scuola; università; insegna nte privato dell antichità; Il posto dell insegna nte; Un insegna gentilizia; Un insegna nte... parrocchiale; Chi frequenta una scuola ; Il responsabile della gestione di una scuola ; Inserviente nella scuola ; La scuola per chi non va a scuola ; Nelle università c è quello accademico; Ca __ , un università di Venezia; Uno studente che aspira all università ; È a capo dell università ; Cerca nelle Definizioni