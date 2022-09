La Bagnara in cui sono nate le sorelle Bertè - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Bagnara in cui sono nate le sorelle Bertè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALABRA

Adriana bertè nasce a bagnara calabra, in provincia di reggio calabria, il 20 settembre 1947, secondogenita di quattro figlie: le sue sorelle sono leda (nata...

Una radice preromana *cal-/cala- o *calabra-/galabra-, che compare anche in calaverna e calabrosa, nonché in calabria, nome comune della pernice di monte... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

