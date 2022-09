Si aziona a causa di un urto ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si aziona a causa di un urto ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AIRBAG

Significato/Curiosita : Si aziona a causa di un urto ing

Con la petroliera agip abruzzo nella rada del porto di livorno. in seguito all'urto si sviluppò un vasto incendio, alimentato dal petrolio fuoriuscito...

L'airbag (in italiano cuscino salvavita) è un dispositivo di sicurezza passivo installato all'interno del volante, della plancia, dei sedili o del padiglione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

L'airbag (in italiano cuscino salvavita) è un dispositivo di sicurezza passivo installato all'interno del volante, della plancia, dei sedili o del padiglione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con aziona; causa; urto; Turismo Interaziona le; Sistema Archivistico Naziona le; Corte Internaziona le di Giustizia In giro per il mondo; aziona il cric; Se scorretta, può causa re dolori muscolari; Può causa rlo l inflazione; Che causa infamia; Il serpente fu causa di quella di Adamo ed Eva; Un furto di persona; La sposa... di Tim Burto n; C è anche quella d urto ; Sono stati accorti e fortunati ad aver installato quel sofisticato antifurto che ha messo in fuga i ladri;