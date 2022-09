Autorizza un altro a far qualcosa al proprio posto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Autorizza un altro a far qualcosa al proprio posto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DELEGA

Significato/Curiosita : Autorizza un altro a far qualcosa al proprio posto

Quale lo costringe a picchiare un altro ragazzo proprio davanti a carmine, che si mostra molto deluso dal comportamento del proprio amico, il quale sta...

La legge delega, secondo l'ordinamento costituzionale italiano, è una legge formale approvata dal parlamento, che delega il governo a esercitare la funzione...

