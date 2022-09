Assomiglia al maiale ma ha le zanne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assomiglia al maiale ma ha le zanne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CINGHIALE

Significato/Curiosita : Assomiglia al maiale ma ha le zanne

Pelliccia che lo tiene al caldo, ha delle zampe robuste e degli zoccoli che gli assicurano equilibrio anche sul ghiaccio, e delle zanne con le quali scava tra...

Disambiguazione – "cinghiale" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cinghiale (disambigua). il cinghiale (sus scrofa linnaeus, 1758) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

