Arma rudimentale portatile per lanciare pietre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arma rudimentale portatile per lanciare pietre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FIONDA

Significato/Curiosita : Arma rudimentale portatile per lanciare pietre

Cinesi possedessero il cosiddetto fuoco che vola, cioè i cannoni di bambù per lanciare proiettili infiammati. leggende dicono che la scoperta sia avvenuta accidentalmente...

California. ha organizzato club e competizioni di fionda a livello nazionale. nonostante la reputazione della fionda come strumento di delinquenza giovanile, la... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

