Arbusto sempreverde molto usato per le siepi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arbusto sempreverde molto usato per le siepi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PITOSFORO

Significato/Curiosita : Arbusto sempreverde molto usato per le siepi

Il lentisco (pistacia lentiscus, l. 1753) è un arbusto sempreverde della famiglia delle anacardiaceae. secondo il vocabolario treccani, puo' essere chiamato...

Illustrata alla potatura delle piante da giardino; pitosforo; come coltivare e potare il pitosforo il pitosforo arbusto sempreverde scheda ipfi, acta plantarum... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con arbusto; sempreverde; molto; usato; siepi; arbusto spinoso; L arbusto con fiori gialli... caro a Leopardi; arbusto detto anche mirto; Pianta ad arbusto usata in farmacia e cucina; Arbusto mediterraneo sempreverde ; Pianta rampicante sempreverde ; Pianta sempreverde delle Rutacee; Un sempreverde per corone; La salsa molto piccante della cucina giapponese; Quella d oro è molto preziosa; molto aspro... come un nemico; L indice dei carboidrati molto temuto dai dietologi; Sistema di TV a colori che era usato in Francia; Strumento agricolo dotato di lama usato per potare; Carburante usato dai motori diesel; Ombrellino usato con il bel tempo; Si colgono nelle siepi ; siepi coltivate con cura; Arbusti per siepi ; Pianta da siepi ; Cerca nelle Definizioni