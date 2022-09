Un altro modo di indicare una vendita al dettaglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un altro modo di indicare una vendita al dettaglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPACCIO

Significato/Curiosita : Un altro modo di indicare una vendita al dettaglio

(spesso abbreviata gdo) è un sistema di vendita al dettaglio attraverso una rete di supermercati e di altre catene di intermediari di varia natura. rappresenta...

spaccio, attività commerciale spaccio di droga, attività di vendita di sostanze stupefacenti spaccio giannoni, curazia del castello di domagnano, nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con altro; modo; indicare; vendita; dettaglio; Tutt altro che passivo; Mette la firma al posto di un altro ; altro nome del dio Apollo; Tra un do e l altro ; Un modo di rivolgersi ad una divinità; Il modo di lavorare; In modo imponente; Comportarsi in modo più sensato; Un altro modo per indicare la pallavolo ing; Sul documento di identità può indicare se un cittadino è celibe o coniugato; Possono indicare la misura dell area... in breve; indicare , esprimere; L atto pubblico di compravendita ; Lo studio delle tecniche di vendita ; Rivendita di alcolici; Standard che la mercanzia deve rispettare per la sua vendita ; Così è detto un insidioso dettaglio legale; Quello paga indica il dettaglio della retribuzione; Video che mostra nel dettaglio come fare una cosa; Quella di particolari non esclude alcun dettaglio ;