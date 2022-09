L Alexis legato al partito greco Syriza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Alexis legato al partito greco Syriza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L alexis legato al partito greco syriza

alexis tsipras (ipa: [a'leksis 'tsipas]) (in greco: a tspa; atene, 28 luglio 1974) è un politico greco, leader di syriza, candidato, per il partito...

Alexis tsipras (ipa: [a'leksis 'tsipas]) (in greco: a tspa; atene, 28 luglio 1974) è un politico greco, leader di syriza, candidato, per il...