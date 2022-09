Viene insaccata anche a forma di ferro di cavallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene insaccata anche a forma di ferro di cavallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SALSICCIA

Significato/Curiosita : Viene insaccata anche a forma di ferro di cavallo

20 giorni. la forma tradizionale è a ferro di cavallo, il diametro intorno ai 3 cm e la pezzatura oscilla tra 0,5 e 1 kg. è insaccato nella budellina...

Piccante. salsiccia di coretto salsiccia pezzente salsiccia sott'olio (d'oliva) salsiccia sotto sugna campania salsiccia salsiccia affumicata salsiccia di polmone... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

