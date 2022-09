Vengono tutti al pettine, secondo un popolare proverbio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengono tutti al pettine, secondo un popolare proverbio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NODI

Significato/Curiosita : Vengono tutti al pettine, secondo un popolare proverbio

I proverbi fiamminghi è un dipinto a olio su tavola (117x163 cm) di pieter bruegel il vecchio, datato 1559 e conservato nella gemäldegalerie di berlino...

Vedi nodo (disambigua). disambiguazione – "nodi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi nodi (disambigua). il nodo consiste in uno o più... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con vengono; tutti; pettine; secondo; popolare; proverbio; vengono allegati agli atti del processo; Avvengono ogni volta che si tira un carico; vengono lavati in convento; vengono catalogati; Concernente tutti gli Stati musulmani; Costituita da elementi tutti diversi fra loro; Quello di Pulcinella è noto a tutti ; Non a tutti li offre la vita; Fa a meno del pettine ; Lo è un pettine che ha pochi denti; Lo è il pettine con i denti molto grossi e distanziati; Il pettine del giardiniere; Fino al 1976 si chiamò secondo Programma; Il diritto... secondo i latini; Un ballo in voga nel secondo dopoguerra; Arlecchino ne serve due secondo Carlo Goldoni; Paolo, popolare presentatore; Una popolare conduttrice televisiva; popolare romanza della Turandot; Nome popolare dei serpenti del genere Eunectes; È nella coda secondo un proverbio medievale; In un noto proverbio fa rima con pecorelle; proverbio : __ che abbaia non morde; Un noto proverbio li paragona... a tesori; Cerca nelle Definizioni