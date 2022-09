Vegetariani come certi animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vegetariani come certi animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ERBIVORI

Significato/Curiosita : Vegetariani come certi animali

Carni, come invece avviene in una dieta vegetariana, tuttavia alcuni soggetti che seguono un regime semivegetariano si autodefiniscono vegetariani pur non...

Predatori diminuiscono e le popolazioni di erbivori non sono più limitate, il che porta a un'intensa raccolta di erbivori che può sopprimere le comunità vegetali... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

