Utensili elettrici - Cruciverba

Utensili elettrici.

Soluzione 12 lettere : SCANALATRICI

Significato/Curiosita : Utensili elettrici

La dewalt è un produttore statunitense di diffusione globale di utensili elettrici. la società è una sussidiaria della stanley black & decker. la società...

La scanalatrice (o crenatrice) è una macchina utensile portatile pensata per creare scanalature, dette anche tracce o crene, in edilizia; è utilizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

