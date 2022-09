Dà le uova per il caviale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà le uova per il caviale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STORIONE

Significato/Curiosita : Da le uova per il caviale

caviale si ottengono anche con uova di altri pesci, tra i più noti quello ottenuto da uova di salmone, spesso chiamato "caviale rosso" o ikura e da uova...

storione ladano storione bianco storione cobice (noto anche come storione del naccari) storione comune storione del baikal storione del syr darya storione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

