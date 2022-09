Uno strumento emblematico della Scozia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno strumento emblematico della Scozia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CORNAMUSA

Significato/Curiosita : Uno strumento emblematico della scozia

Jane stirling, che gli organizzò anche un viaggio in scozia nel 1848. per la maggior parte della sua vita, chopin soffrì di una cattiva salute. morì a...

Dizionario «cornamusa» wikimedia commons contiene immagini o altri file su cornamusa (en) cornamusa / cornamusa (altra versione) / cornamusa (altra versione)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con strumento; emblematico; della; scozia; Lo strumento suonato da Ray Manzarek; strumento per dipanare matasse; Lo strumento chiamato anche verniero; Lo è uno strumento che non segna esattamente; L emblematico dipinto di Leonardo da Vinci; Fiore emblematico delle Hawaii; emblematico , paradigmatico; Prototipo teorico, modello emblematico ; La salsa molto piccante della cucina giapponese; Il Beppe dello spettacolo e della politica; Quella di ferro era il fronte della Guerra Fredda; Più largo dei tom ma più stretto della grancassa; Loch lago della scozia ; Maria I regina di scozia e cugina di Elisabetta I; Tragedia di Shakespeare ambientata in scozia ; Le isole più settentrionali della scozia ; Cerca nelle Definizioni