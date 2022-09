Uno dei nomi della verdura detta barba di frate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno dei nomi della verdura detta barba di frate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AGRETTO

Significato/Curiosita : Uno dei nomi della verdura detta barba di frate

Significati, vedi agretti (disambigua). la salsola soda (detta anche riscolo, barba di frate, barba del negus, miniscordo o agretto) è una pianta appartenente...

Soda (detta anche riscolo, barba di frate, barba del negus, miniscordo o agretto) è una pianta appartenente alla famiglia chenopodiaceae (assegnata alle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

