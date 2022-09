Unità di base di un polimero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di base di un polimero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MONOMERO

Significato/Curiosita : Unita di base di un polimero

Artificiali formulati a partire da polimeri, vedi fibre chimiche, materie plastiche e gomma. un polimero (dal greco polymers, comp. di polýs- e -méros, letteralmente...

Il lemma di dizionario «monomero» wikimedia commons contiene immagini o altri file su monomero (en) iupac gold book, "monomer", su goldbook.iupac.org... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

