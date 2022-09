Una singola persona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una singola persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Una singola persona

È presa la locuzione) per quanti credono in una vita futura dopo la morte: nel caso di una singola persona si usa il verbo al singolare requiescat e il...

individuo (dal latino individuus, parola composta dal prefisso in - privativo e dividuus, «diviso») è il lemma corrispondente alla traduzione latina,...