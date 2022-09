Una regione somala - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una regione somala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La regione dei somali è una regione dell'etiopia sud-orientale, abitata in maggioranza da popolazioni somale. la regione copre in larga parte il territorio...

Il benadir (in somalo banaadir; in arabo banadir) è una regione della somalia (637 km²; 1.650.227 abitanti) con capoluogo mogadiscio. è occupata...