Una Maria Luisa poetessa italiana del 900 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Maria Luisa poetessa italiana del 900. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPAZIANI

Significato/Curiosita : Una maria luisa poetessa italiana del 900

(milano, 21 marzo 1931 – milano, 1º novembre 2009) è stata una poetessa, aforista e scrittrice italiana. alda giuseppina angela merini nasce il 21 marzo 1931...

Maria luisa spaziani (torino, 7 dicembre 1922 – roma, 30 giugno 2014) è stata una poetessa, traduttrice e aforista italiana. maria luisa spaziani nacque in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

