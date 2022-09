Una famosa casa realizzata da Antoni Gaudi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una famosa casa realizzata da Antoni Gaudi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BATLLÒ

Significato/Curiosita : Una famosa casa realizzata da antoni gaudi

casa vicens è un edificio modernista che si trova a barcellona, nel quartiere di gràcia. opera di antoni gaudí, fu il primo progetto importante dell'architetto...

}} la casa batlló (in catalano [b'o, bd'o]) è un'opera del celebre architetto antoni gaudí che sorge a barcellona, in spagna al civico 43 del passeig... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

