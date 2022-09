Una Bianca giornalista lo è di Enrico Berlinguer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Bianca giornalista lo è di Enrico Berlinguer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FIGLIA

Significato/Curiosita : Una bianca giornalista lo e di enrico berlinguer

bianca berlinguer, all'anagrafe biancamaria berlinguer (pronuncia berlinguèr; roma, 9 dicembre 1959), è una giornalista e conduttrice televisiva italiana...

Della sposa. brava figlia - brava ragazza o brava donna povera figlia! - povera ragazza o povera donna le figlie di eva - le donne figlie di maria - donne... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

La imbianca il tempo; Una casa tutta bianca ; Ricoperti da una bianca coltre; Noto vitigno a bacca bianca ; Il Marco giornalista , autore de L odore dei soldi; Matilde, narratrice e giornalista ; Alessandro giornalista ; Lerner giornalista ; Talpa moglie di enrico nel mondo di Lupo Alberto; enrico e Federico, padre e figlio del calcio; Gregorio VII lo scagliò contro enrico IV; Un suo esponente fu enrico Baj; __ berlinguer , giornalista in TV; berlinguer , giornalista in TV; Sardi come Francesco Cossiga ed Enrico berlinguer ; _ berlinguer , giornalista;