Lo uccide Tosca nell opera di Puccini - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SCARPIA

Significato/Curiosita : Lo uccide tosca nell opera di puccini

Accadrà a puccini nell'assistere all'interpretazione della stessa attrice in un altro lavoro di sardou, la tosca, da cui trarrà la sua celeberrima opera. inizialmente...

Lo scarpia o lagnaè un torrente, immissario del lago d'orta, che si sviluppa in provincia di novara e per un breve tratto, nella provincia del verbano-cusio-ossola... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

