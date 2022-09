In Toscana lo chiamano pattona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Toscana lo chiamano pattona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CASTAGNACCIO

Significato/Curiosita : In toscana lo chiamano pattona

Legna, che viene commercializzato in tutta la lunigiana. agnino è diventato famoso per la sua sagra della pattona che, dal 1975, viene ripetuta il giorno...

