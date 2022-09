Un tessuto pregevole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tessuto pregevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DRAPPO

Significato/Curiosita : Un tessuto pregevole

Friulano) è un comune italiano di 2 718 abitanti del friuli-venezia giulia. per i pregevoli monumenti presenti e per la conformazione del tessuto urbano,...

Disambiguazione – "drappo" rimanda qui. se stai cercando l'accezione del vestiario, vedi drapperia. drap (in occitano drap, in italiano drappo) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

