La sua voce è un richiamo per i musulmani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua voce è un richiamo per i musulmani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MUEZZIN

Significato/Curiosita : La sua voce e un richiamo per i musulmani

Ed è considerata la religione col tasso di crescita più alto.il 13% dei musulmani vive in indonesia, che è anche il paese musulmano più popoloso, il 25%...

Nella liturgia islamica, il muezzin (pron. [mue'in]; in turco müezzin, dall'arabo muadhdhin) o muezzino, anticamente chiamato in italia talacimanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con voce; richiamo; musulmani; voce asinina; Cantante con voce squillante; Nella voce e nelle note; voce con cui si indica uno sconosciuto; Cenno, richiamo ; Uccelli da richiamo ; Le stellette tipografiche di richiamo ; Il richiamo dell agnello; Concernente tutti gli Stati musulmani ; Invita i musulmani alla preghiera; Monaci musulmani ; musulmani dell Iran; Cerca nelle Definizioni