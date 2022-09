Struttura ricettiva con le camere dormitorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Struttura ricettiva con le camere dormitorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : OSTELLO

Significato/Curiosita : Struttura ricettiva con le camere dormitorio

La locanda è una struttura sia ristorativa sia ricettiva. il termine locanda deriva dal latino locare che tradotto significa allocare, affittare. il gerundivo...

Di ospitalità turismo ostello altri progetti wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «ostello» wikimedia commons contiene... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

