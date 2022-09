Ce ne sono state di mondiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ce ne sono state di mondiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUERRE

Significato/Curiosita : Ce ne sono state di mondiali

di applicazione, usando la direttiva come guida. di conseguenza, ci potrebbero essere versioni differenti della legge quanti sono gli stati della ce.

A favore della maggior partecipazione possibile. col termine "guerre delegate" (o guerre per procura) si intende un nuovo tipo di conflitto in cui non... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

col termine "guerre delegate" (o guerre per procura) si intende un nuovo tipo di conflitto in cui non...