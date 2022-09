Il Sonnino importante politico del Regno d Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Sonnino importante politico del Regno d Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SIDNEY

Significato/Curiosita : Il sonnino importante politico del regno d italia

Sidney costantino sonnino (pisa, 11 marzo 1847 – roma, 23 novembre 1922) è stato un politico italiano. nato in una famiglia da padre di origini ebraiche...

sidney – nome proprio inglese cratere sidney – cratere meteoritico su venere canada sidney (columbia britannica) – città della columbia britannica sidney... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Una festa importante ; Occupa un importante posto nell orchestra; La stazione più importante delle grandi città; importante Progetto europeo per universitari; Uomo politico spagnolo del 600; Scandalo politico che scoppiò negli Usa nel 1985; L uomo politico di Melfi; Un politico ... ecologista; Il più a Nord dei paesi del regno Unito; L antico regno con capitale Petra; regno che entrò a far parte dell impero asburgico; Il regno Unito sulle auto; Nome con cui è noto in italia Stan Laurel; Una Maria Luisa poetessa italia na del 900; Matteo, forte tennista italia no; Quella d italia è Brescia;