Smuovere la brace per riavvivare il fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Smuovere la brace per riavvivare il fuoco.

Soluzione 9 lettere : SFOCONARE

Altre definizioni con smuovere; brace; riavvivare; fuoco; smuovere la terra prima della semina; Si usa per smuovere l'aria a mano; smuovere le zolle con l'aratro; Girano sulla brace ; Il tipico piatto argentino di carne alla brace ; Uno stecchino sulla brace ; Da li si cade nella brace ; Esplodere un colpo di arma da fuoco ; Danno fuoco alla sigaretta al posto dei fiammiferi; Mangiafuoco le regala a Pinocchio; Arma da fuoco portatile; Cerca nelle Definizioni