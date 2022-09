Servono per vagliare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per vagliare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SETACCI

Significato/Curiosita : Servono per vagliare

Battersea power station e i templi maya e aztechi. regalian cominciò a vagliare l'interesse del governo nell'edificio nel 1987. nel 1988 margaret thatcher...

Dimensione granulometrica del materiale trattenuto. è possibile disporre più setacci uno sopra l'altro, in modo da suddividere rapidamente un materiale eterogeneo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

