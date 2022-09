Segnala l arrivo di un messaggio sul telefono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segnala l arrivo di un messaggio sul telefono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NOTIFICA

Significato/Curiosita : Segnala l arrivo di un messaggio sul telefono

(disambigua). aiuto sms (info file) segnale audio in codice morse (sms sms) di arrivo di un messaggio sms su un cellulare il termine sms (sigla dell'inglese...

Che la consegna, ovvero l'ufficiale giudiziario, la relazione di notifica la notifica può riguardare persone fisiche o persone giuridiche. nel primo caso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

