Le sedi di una banca - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : FILIALI

Significato/Curiosita : Le sedi di una banca

Di mezzi finanziari e di beni strumentali della banca. le filiali della banca d'italia, fino al 2009, si suddividevano in sedi e succursali, articolate...

Di filiali sono le succursali bancarie, le sedi estere delle multinazionali o gli uffici distaccati delle imprese. nella prassi commerciale, filiali e... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con sedi; banca; Roccia sedi mentaria sabbiosa; Il sedi le della pitonessa; Le tentano gli assedi ati; Sono rocce sedi mentarie; Lo è un conto in banca ; Si può aprire in banca ; Un acronimo banca rio; Andare in banca rotta; Cerca nelle Definizioni