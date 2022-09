Secondo la leggenda vi attraccò l Arca di Noè - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Secondo la leggenda vi attraccò l Arca di Noè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARARAT

Significato/Curiosita : Secondo la leggenda vi attracco l arca di noe

Per la solennità religiosa di san giovanni battista, il 24 giugno. cappella di sant'antonio nella località di case di noè, datata al 1502. chiesa di san...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ararat (disambigua). il monte ararat (afi: /ara'rat/; agri dagi in turco, in armeno: agirî... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

