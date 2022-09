Sdraiato a pancia in su - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sdraiato a pancia in su. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SUPINO

Significato/Curiosita : Sdraiato a pancia in su

L'esecuzione di questa mossa prevede che l'avversario sia a terra, sdraiato a pancia in su. l'esecutore sale su uno dei paletti all'angolo del ring, salta eseguendo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi supino (disambigua). in grammatica latina, il supino è un nome verbale appartenente alla quarta declinazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

