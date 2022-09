Rivestimento in tessuto, copertura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivestimento in tessuto, copertura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FODERA

Significato/Curiosita : Rivestimento in tessuto, copertura

Un tessuto impregnato/spalmato con resine poliuretaniche (chiamata commercialmente pelle pu) o completamente sintetico (senza supporto in tessuto), che...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fodera (disambigua). la fodera è un rivestimento in tessuto applicato sia all'interno, per esempio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

