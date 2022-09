Ricostruzione museale in 3D di paesaggi o ambienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricostruzione museale in 3D di paesaggi o ambienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIORAMA

Significato/Curiosita : Ricostruzione museale in 3d di paesaggi o ambienti

Tramite il polo museale dell'abruzzo, nel dicembre 2019 divenuto direzione regionale musei. l'edificio settecentesco, proprietà della famiglia d'annunzio a...

Significati, vedi diorama (disambigua). un diorama è un'ambientazione in scala ridotta che ricrea scene di vario genere. i più antichi diorami sono probabilmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

