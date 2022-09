Residenza della Santa Sede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Residenza della Santa Sede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VATICANO

Significato/Curiosita : Residenza della santa sede

Sanctae marthae (nota anche come casa o residenza di santa marta) è un edificio alberghiero situato all'interno della città del vaticano, presso la basilica...

Disambiguazione – "vaticano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi vaticano (disambigua). coordinate: 41°54'14.4n 12°27'10.8e / 41... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con residenza; della; santa; sede; residenza obbligata per pregiudicati; Il palazzo romano della presidenza del Consiglio; La città del Marocco con la residenza ufficiale del re; Ospita una residenza sabauda in provincia di Cuneo; Quella di ferro era il fronte della Guerra Fredda; Più largo dei tom ma più stretto della grancassa; Cantautore della hit del 2011 Just the way you are; Agrume endemico e tipico della Sardegna; Lo era, in realtà, la santa Maria usata da Colombo; La santa patrona di Catania e dell isola di Malta; La santa patrona di Catania e dell isola di Malta; santa , la capitale del New Mexico; Si consiglia ai sede ntari... e agli obesi; È sede d esami con un ingegnere; sede vano alla Tavola Rotonda; Vi si sede vano re Artù e i suoi cavalieri; Cerca nelle Definizioni