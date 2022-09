Relativo all osso più lungo del corpo umano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo all osso più lungo del corpo umano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FEMORALE

Significato/Curiosita : Relativo all osso piu lungo del corpo umano

Verificata, che fa uso dell'inserzione di aghi in specifici punti del corpo umano, al fine di promuovere la salute e il benessere dell'individuo: secondo...

relativo ai... primati del clero; relativo allo spirito; relativo all astro d argento; relativo al mondo cattolico; osso della parte bassa della testa; Poco... ortodosso ; Il diavolo rosso nero; Non posso no esserlo i capelli molto corti; Fu a lungo capo dell Olp; Nato nel... più lungo degli Stati sudamericani; Una notizia che si ripresenta dopo un lungo giro; Le notizie che si ripresentano dopo un lungo giro; È mobile nel corpo ; Indice di Massa corpo rea; In fisica, è il movimento di un corpo rispetto a un sistema di riferimento; Una robusta guardia del corpo ; Spietato, inumano ; Modellato per adattarsi alla forma del corpo umano ; Profumano il bar al mattino; A volte è disumano ;