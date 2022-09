Reato di sottrazione di beni con uso di violenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reato di sottrazione di beni con uso di violenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RAPINA

Significato/Curiosita : Reato di sottrazione di beni con uso di violenza

Italiano, è il reato previsto dall'art. 314 (peculato) del codice penale, che recita: la disciplina del peculato è stata modificata con la legge 86/1990...

(personaggio). la rapina, nel diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 628 c.p.. tale articolo delinea due figure di rapina, la rapina propria se... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

