Quella di ferro era il fronte della Guerra Fredda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di ferro era il fronte della Guerra Fredda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORTINA

Significato/Curiosita : Quella di ferro era il fronte della guerra fredda

Politica, dalla fine della seconda guerra mondiale alla fine della guerra fredda. durante questo periodo, l'europa orientale era sotto l'influenza dell'unione...

Altre definizioni con quella; ferro; fronte; della; guerra; fredda; quella d oro è molto preziosa; quella degli Schiavoni è a Venezia; quella dei barbari faceva paura; quella d Italia è Brescia; Viene insaccata anche a forma di ferro di cavallo; Un minerale di ferro ; Disgrazia ferro viaria; Profilati di ferro per cemento armato; Sta di fronte al Messinese; Il college di fronte a Windsor; Il bifronte di Omar; Di fronte , dinanzi; Più largo dei tom ma più stretto della grancassa; Cantautore della hit del 2011 Just the way you are; Residenza della Santa Sede; Agrume endemico e tipico della Sardegna; Figlio di Priamo che causò la guerra di Troia; Uno degli eroi della guerra di Troia; In guerra e l ultima quella che conta; Marte era quello della guerra ; Gli abitanti di una fredda penisola; Fu fredda , del Golfo... e mondiale; Lo spruzzo del raffredda to; Fatto di ferro Ma se è sempre raffredda to..; Cerca nelle Definizioni