Lo si prova quando si soffre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si prova quando si soffre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DOLORE

Significato/Curiosita : Lo si prova quando si soffre

soffre di una forte forma di agorafobia. nicolas cage nel film il genio della truffa soffre dello stesso disturbo; inoltre, come nikola tesla, soffre...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dolore (disambigua). il dolore rappresenta il mezzo con cui l'organismo segnala un danno tissutale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

