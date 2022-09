Porta a un prezzo scorrettamente ribassato ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porta a un prezzo scorrettamente ribassato ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DUMPING

Significato/Curiosita : Porta a un prezzo scorrettamente ribassato ing

Il dumping ("scaricare") è un anglicismo, utilizzato nel settore dell'economia, che definisce la politica commerciale predatoria consistente nella procedura... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con porta; prezzo; scorrettamente; ribassato; Una festa importa nte; I porta fortuna nei prati; Via che porta va i pellegrini a Roma; porta rsi in centro; Elevate di prezzo ; Gli articoli a buon prezzo di fine stagione; prezzo più alto del precedente proposto a un asta; Percentuale applicata per diminuire un prezzo ; Banale ribassato ; Cerca nelle Definizioni