Più largo dei tom ma più stretto della grancassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più largo dei tom ma più stretto della grancassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TIMPANO

Significato/Curiosita : Piu largo dei tom ma piu stretto della grancassa

Innamorato" del lavoro svolto. holkenborg richiese una grancassa di circa tre metri di diametro, ma il costruttore è stato in grado di ridimensionarla solo...

timpano – elemento architettonico timpano – membrana dell'orecchio timpano – strumento musicale a percussione daniele timpano (1974) – drammaturgo, regista... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con largo; stretto; della; grancassa; Ne fa largo uso il cuoco; largo , ampio; Isole al largo di Trapani; Guasto che ferma la nave al largo ; Nel Monopoly c è il Corto e lo stretto ; Costretto a cambiare direzione; stretto e aderente come un paio di leggings; Lo stretto di mare tra l Alaska e la Siberia; Quella di ferro era il fronte della Guerra Fredda; Cantautore della hit del 2011 Just the way you are; Residenza della Santa Sede; Agrume endemico e tipico della Sardegna; Lo può eseguire il violino, ma non la grancassa ; Usa piatti e grancassa ; Si suonano con la grancassa ; Nella grancassa e nel gong; Cerca nelle Definizioni